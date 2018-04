Britische Premierministerin: Erneute Niederlage für Theresa May bei Brexit-Abstimmung

LondonIm Streit über den britischen Austritt aus der EU hat Premierministerin Theresa May erneut eine Niederlage im Oberhaus erlitten. Das House of Lords votierte am Mittwoch mit 349 zu 221 Stimmen dagegen, die Kompetenzen der Regierung auszuweiten. Diese argumentiert, sie brauche mehr Macht, um rechtzeitig vor dem Brexit jetzige EU-Regeln in britisches Recht umzuwandeln.