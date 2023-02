Britischer Geheimdienst London: Viele russische Angriffe, wenig Erfolg

14. Februar 2023 | Quelle: dpa

Russische Soldaten bei einem Einsatz in der Ukraine (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Russische Truppen greifen nach britischer Einschätzung an mehreren Stellen in der Ukraine an, kommen aber weiterhin nicht recht voran.