Britischer Minister Shapps: Militärausbildung soll in Ukraine stattfinden

01. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps hat kürzlich den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew besucht. Bild: Bild: dpa

Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps will Ausbildungsmissionen für ukrainische Soldaten künftig in das von Russland angegriffene Land selbst verlegen. Auch sollten britische Rüstungsunternehmen möglichst in der Ukraine selbst produzieren, sagte der konservative Politiker dem „Sunday Telegraph”.