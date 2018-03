Britischer Oppositionsführer: Labour-Chef Corbyn wirbt für Zollunion mit EU nach dem Brexit

Das dürfte in Brüssel gut ankommen. Entscheidend ist aber zunächst, wie Corbyns Vision bei den britischen Abgeordneten ankommt – vor allem bei denen der gegnerischen Tory-Partei. Denn ohne deren Unterstützung wären die Pläne von Corbyn nur das übliche Getöse einer Oppositionspartei, und die Regierung würde ihren harten Brexit vorantreiben. An diesem Freitag will Theresa May ihrerseits eine Rede zum Brexit halten.