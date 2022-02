Britischer Premierminister Johnson ernennt früheren Brexit-Minister zum neuen Stabschef

Mit der Ernennung neuer Berater will der britische Premierminister Boris Johnson in der „Partygate“-Affäre Stärke demonstrieren. Der frühere Brexit-Minister Steve Barclay ist künftig als Stabschef in der Downing Street der wichtigste Mitarbeiter des konservativen Regierungschefs. Guto Harri wird neuer Kommunikationsdirektor und soll das Krisenmanagement im Regierungssitz verbessern.