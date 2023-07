Britisches Parlament Medien: Verteidigungsminister Wallace will Posten aufgeben

15. Juli 2023 | Quelle: dpa

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace spricht bei einem Interview in der britischen Botschaft. Bild: Bild: dpa

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace will nach Angaben der Zeitung „Sunday Times” in absehbarer Zeit sein Amt niederlegen. Er habe beschlossen, das Kabinett bei der nächsten Kabinettsumbildung zu verlassen, berichtete die Zeitung am Abend.