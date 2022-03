Brot für die Welt warnt „Wir werden die Weizenpreise in Deutschland an den Fleischpreisen merken“

Aber sind nicht mittlerweile viele Banken aus Lebensmittelspekulationen ausgestiegen?

Solche Spekulationen waren 2007 und 2010 ein riesiges Problem, als wir ebenfalls sehr hohe Kurse für Getreide hatten. Danach haben einige Banken Nahrungsmittel aus ihren Fonds genommen. Aber das waren freiwillige Erklärungen und keine gesetzlichen Maßnahmen. Die Börsen stehen weiter offen. Jetzt scheinen einige Spekulanten darauf zu wetten, dass der Preis vielleicht bei der nächsten Ernte im Herbst noch auf 500 Euro steigt, also kaufen sie jetzt schon für 400 Euro Kaufoptionen.



Was bedeutet das für ärmere Länder?

Es ist nicht so, dass Weizen in allen Ländern ein Grundnahrungsmittel ist. Aber ein Problem ist, dass viele nordafrikanische Länder noch immer stark abhängig sind von Weizenimporten. Bei so hohen Preisen müssen diese Länder in der Regel den Brotpreis stützen für ihre Bevölkerung. Der Senegal hat schon Steuern angepasst, Importzölle gesenkt, und im Januar den Brotpreis limitiert, circa 2,50 Euro für ein Kilo. Aber wie lange diese Länder das finanziell durchhalten, ist unabsehbar. Viele sind noch geschwächt von der Coronakrise, die brauchen vielleicht wieder neue Kredite. Und das kann zu höherer Verschuldung führen.