 Brückeneinsturz: Genuas Unglücksbrücke wird ab nächster Woche abgerissen

GenuaDie übriggebliebenen Teile der Unglücksbrücke von Genua sollen in der kommenden Woche abgerissen werde. Der Regionalpräsident von Ligurien, Giovanni Toti, sagte am Samstag auf der Baustelle, er hoffe, dass am Montag ein Richter die Beschlagnahmung der Brückenreste aufheben werde. Dann könne es losgehen. Genuas Bürgermeister Marco Bucci sagte, die neue Brücke solle „zu Weihnachten 2019“ fertig sein.