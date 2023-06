Brüssel Digitaler Identitätsnachweis soll in der ganzen EU kommen

29. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent der EU-Bevölkerung einen digitalen Identitätsnachweis nutzen können. Bild: Bild: dpa

Bürgerinnen und Bürger sollen sich künftig in der gesamten EU digital ausweisen können. Vertreter von EU-Staaten und Europaparlament einigten sich in der Nacht in Brüssel auf Regeln für eine digitale Brieftasche für Smartphones.