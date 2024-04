Brüssel Weltkrisen statt Wettbewerbspolitik: Der EU-Gipfel

In seiner Rede via Video vor den Staats- und Regierungschefs verwies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf die erfolgreiche Abwehr des iranischen Raketen- und Drohnenangriffs auf Israel. „Leider haben wir in der Ukraine, in unserem Teil Europas nicht das Niveau an Verteidigung, dass wir vor einigen Tagen im Nahen Osten gesehen haben“, sagte er. „Unser ukrainischer Himmel und der Himmel über unseren Nachbarn verdient die gleiche Sicherheit.“ Die Ukraine brauche mehr Flugabwehrwaffen, sagte er und nannte als eine Begründung den russischen Raketenangriff auf die Stadt Tschernihiw vom Mittwoch mit 17 Toten. Er dankte Deutschland für die Bereitschaft, ein drittes Patriot-System abzugeben.