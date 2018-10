Bruno Le Maire : Frankreichs Finanzminister fordert von Deutschland mehr Tempo bei Reform der Euro-Zone

Frankreichs Finanzminister forderte, die EU-Digitalsteuer bis Ende des Jahres zu beschließen. In der Bundesregierung gibt es allerdings Zweifel an den Vorschlägen der EU-Kommission dazu. Die Brüsseler Behörde will notfalls die Steuer zunächst nur in der EU einführen, mehrere EU-Staaten plädieren dagegen für ein globales Vorgehen.