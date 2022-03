BSI warnt vor Antiviren-Software Kaspersky gerät ins Visier deutscher Sicherheitsbehörden

Stolz lacht Eugene Kaspersky in die Kamera, ein neuer Auftrag, wohl Millionen wert: Ferrari will seine Formel-1-Wagen vor Cyberangriffen schützen, 150 Sensoren stecken in den Boliden, 500 Gigabyte Daten werden pro Fahrt genutzt. Es geht um Technik, Taktik und teure Teile – und Kaspersky soll sie mit seinem Unternehmen schützen.