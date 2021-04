Buchauszug Martin Richenhagen: Der Amerika-Flüsterer

Einen Monat nach der Riesendemo in Bonn stimmte der Bundestag dafür, dass Pershing II in Deutschland stationiert werden sollten, was kurz darauf auch geschah. US-Präsident war damals Ronald Reagan, der in Deutschland alles andere als beliebt war. Die Leute fragten: „Wie kann es sein, dass ein drittklassiger Schauspieler Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden kann?“ Meine Meinung war schon damals eine andere. Ich fand Reagans Vorgehen gut, bei dem es am Ende darum ging, die Russen quasi in Grund und Boden zu investieren. Die gigantischen Militärausgaben Amerikas haben aus meiner Sicht entscheidend dazu beigetragen, dass die Sowjetunion auseinandergefallen ist und der Kalte Krieg zu Ende ging. Die Russen mussten mitziehen, konnten es aber nicht. So war Reagan zumindest ein Stück weit mitverantwortlich dafür, dass es die Wiedervereinigung geben konnte.