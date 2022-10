Budapest Zehntausende Ungarn demonstrieren gegen Orbans Schulpolitik

23. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Demonstranten auf der Freiheitsbrücke in Budapest. Bild: Bild: dpa

Zehntausende Ungarn haben am Sonntag in Budapest gegen die Schulpolitik der Regierung des Rechtspopulisten Viktor Orban demonstriert. Sie verlangten unter anderem eine bessere Bezahlung der Lehrer, ideologiefreie Lehrpläne sowie ein Streikrecht für Lehrer. Während der letzten Wochen hatte es nach Angaben der Lehrergewerkschaft landesweit 147 Lehrerproteste in 61 Ortschaften gegeben.