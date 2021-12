Budget Italiens Parlament segnet Haushalt für 2022 ab

In den vergangenen Wochen diskutierten Parteien, Gewerkschaften und die Regierung um einige Punkte des Plans. Ein Streitpunkt war der verlängerte Renteneintritt. Dieser richtete sich bislang an der Zahl 100 aus. Wer zum Beispiel 62 Jahre alt und 38 Jahre berufstätig war und seine Beiträge zahlte, konnte 2021 in Rente gehen. Der Wert liegt ab dem kommenden Jahr bei 102. Frauen können bereits mit 58 Jahren nach 35 Beitragsjahren in den Ruhestand gehen.