Buenos Aires G20-Finanzminister beraten über Arbeit und Handel

„Der IWF unterstützt die Reformpläne der argentinischen Regierung“, schrieb Lagarde nach den Treffen auf Twitter. In Argentinien gibt es große Vorbehalte gegen den Kredit, da der IWF vor allem mit den harten Sparmaßnahmen und sozialen Verwerfungen in den 2000er Jahren in Verbindung gebracht wird. Für Samstag wurde in Buenos Aires mit Protesten gerechnet.