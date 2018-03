Bürgerkrieg: Al-Qaida-Rebellen verlieren in Syrien an Boden

BeirutZum ersten Mal seit ihrem rasanten Aufstieg im Jahr 2012 sind sie ernsthaft in der Defensive. Ob im äußersten Nordwesten oder vor den Toren von Damaskus: In den vergangenen drei Wochen mussten Kämpfer mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida in Syrien etliche schwere Niederlagen hinnehmen.