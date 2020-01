Bürgerkrieg: Erdogan fordert EU-Unterstützung für türkische Militärhilfe in Libyen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die EU aufgefordert, sich hinter die türkische Militärhilfe für die Regierung in Libyen zu stellen. „Angesichts der Tatsache, dass Europa weniger Interesse an einer militärischen Hilfe für Libyen hat, wäre die offensichtliche Möglichkeit, mit der Türkei zusammenzuarbeiten, die bereits militärische Hilfe leistet“, schrieb Erdogan einen Tag vor der Libyen-Konferenz in Berlin in einem Gastbeitrag für „Politico“.