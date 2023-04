Bürgerkrieg Wie Hemetis Macht im Sudan so gefährlich wachsen konnte

Hemeti kündigte seine Unterstützung für einen vorläufigen Verfassungsentwurf an, der vom Rechtsbüro der FFC vorgeschlagen worden war. Diese Entscheidung stand in direktem Widerspruch zu Burhans Position, nur Initiativen zu unterstützen, die alle politischen Akteure im Sudan einbeziehen und nicht nur den FFC. Als Burhan das Land verließ, um an der Beerdigung der britischen Königin Elizabeth teilzunehmen, übertrug er seine Regierungs- und Militärautoritäten vorübergehend an General Shams Eldin al-Kabashi statt an Hemeti, obwohl letzterer offiziell der zweite Befehlshaber des regierenden Souveränen Rates war, in dem Burhan die SAF und Hemeti die RSF vertrat.