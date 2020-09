Bürgerkrieg Libyens Ost-Regierung bietet nach Demos Rücktritt an

Die Proteste in der östlichen Stadt Bengasi, der Hochburg Haftars, waren am Donnerstag ausgebrochen. Aufgebrachte Menschen forderten bessere Lebensbedingungen und prangerten Korruption in den staatlichen Institutionen an. In den vergangenen Monaten hatten die Libyer zunehmend unter häufigen Stromausfällen und schwindenden Wasservorräten zu leiden.