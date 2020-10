Bürgerkrieg: Libysche Militärführer verhandeln in Genf

Führende Militärs der libyschen Bürgerkriegsparteien sind am Montag zu Sicherheitsgesprächen in Genf zusammengekommen. Die Vereinten Nationen als Vermittler hofften auf einen Durchbruch für einen dauerhaften Waffenstillstand. Die Verhandlungen sollten bis voraussichtlich Samstag dauern. Am Freitag hatte die Chefin des UN-Hilfseinsatzes für Libyen, Stephanie Williams, mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesprochen.