Bürgerkrieg: Syrische Armee weitet Angriffe auf Rebellen in Ost-Ghuta aus

BeirutDie syrische Armee hat bei ihrer Offensive auf die Rebellen-Hochburg Ost-Ghuta Beobachtern zufolge am Samstag maßgebliche Fortschritte erzielt. Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad rückten der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge auf die letzte Verbindung der zweigeteilten Enklave der Aufständischen vor und isolierten die beiden Städte Duma und Harasta. Nach dem Vorstoß seien die Verbindungsstraßen zwischen den beiden großen Städten in der Enklave der Aufständischen nun im Schussbereich der Regierungssoldaten. Zudem sei der Ort Mesraba an der Verbindungsstelle des nördlichen und südlichen Rebellengebiets eingenommen worden.