Bürgerkrieg: Syrische Regierung erhöht Druck auf Rebellenhochburg Idlib

DamaskusDie syrische Regierung erhöht den militärischen Druck auf eine der letzten Hochburgen von Aufständischen in dem Bürgerkriegsland. Durch Luftangriffe und Beschuss in der Provinz Idlib in der Nacht zum Samstag seien mindestens 12 Zivilisten getötet und Dutzende weitere Menschen verletzt worden, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Aktivisten berichteten außerdem von schwerem Artilleriefeuer, das im Süden Idlibs mindestens 50 Häuser zerstört hat. Schulen in der Region würden vorsorglich für drei Tage geschlossen.