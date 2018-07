Bürgerkrieg: Über eine Viertelmillion Menschen im Süden Syriens auf der Flucht

Damaskus/AmmanDie heftigen Kämpfe im Süden Syriens haben nach Angaben von Helfern ein neues Flüchtlingsdrama ausgelöst. In den vergangenen zwei Wochen seien in der von Rebellen kontrollierten Region um die Stadt Daraa mindestens 270.000 Menschen vor Kämpfen und Bombardierungen geflohen, teilte der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Jordanien, Mohammed Hawari, am Montag mit.