Bürgerkrieg: UN beklagen „schlimmste Kämpfe in Syrien überhaupt“

Aus dem von Regierungstruppen eingeschlossenen Ost-Ghuta müssten über 700 Patienten zur ärztlichen Versorgung herausgebracht werden, erklärte die WHO-Vertreterin in Syrien, Elizabeth Hoff. Die Warteliste werde immer länger, und die Lage verschlimmere sich von Tag zu Tag. Seit dem 28. November habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) keine Hilfsgüter mehr in die Rebellen-Enklave bringen können, sagte Hoff am Montag in einem Telefonat aus Damaskus.