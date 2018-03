Bürgerkrieg: USA wollen notfalls in Syrien selbst handeln

New YorkDie USA haben mit einem Alleingang in Syrien gedroht, sollte der UN-Sicherheitsrat in dem Bürgerkriegsland nicht handeln. Es sei nicht der bevorzugte Weg, sagte UN-Botschafterin Nikki Haley am Montag vor dem UN-Gremium. Aber die USA hätten in der Vergangenheit bewiesen, dazu bereit zu sein und seien es auch jetzt. Im vergangenen Jahr hatten die USA nach einem Giftgaseinsatz in Syrien einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Streitkräfte angegriffen.