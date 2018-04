Bürgerkrieg: Viele Tote bei mutmaßlichem Giftgasangriff in Syrien – US-Außenministerium prüft Berichte

Regierungstruppen haben seit Februar fast das ganze Rebellengebiet in Ost-Ghuta bei Damaskus zurückerobert. Nur in Duma verschanzen sich noch Aufständische der Islamisten-Gruppe Dschaisch al-Islam. Der von Russland unterstützten syrischen Regierung um Präsident Baschar al-Assad wurde in dem Bürgerkrieg wiederholt der Einsatz von Giftgas vorgeworfen. Die Regierung in Damaskus bestreitet dies.