Bürgerkrieg Wie Hemetis Macht im Sudan so gefährlich wachsen konnte

Hemetis Einfluss nahm während der Übergangszeit weiter zu. In finanzieller Hinsicht kündigte er am 25. April 2019 ein Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde US-Dollar für die sudanesische Zentralbank an. Außerdem wuchs sein politischer Einfluss, als in Khartum Putschgerüchte aufkamen. Die meisten dieser Gerüchte wurden mit Islamisten in Verbindung gebracht, aber ein Bericht der „New York Times“ sprach von der Angst des FFC vor einem Militärputsch unter Führung der SAF, der von Katar und Ägypten trotz ihrer gegensätzlichen Interessen unerwartet unterstützt würde. Daher näherten sich der FFC und die Zivilregierung Hemeti an, und der FFC ernannte ihn zum Leiter des Higher Emergency Economic Committee.