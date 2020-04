Bürgerkriegsland Berlin, Paris und Rom besorgt über Libyenkonflikt: Gemeinsamer Appell

Angesichts der anhaltenden Gewalt in Libyen hat Bundesaußenminister Heiko Maas gemeinsam mit seinen Kollegen aus Frankreich und Italien sowie dem EU-Außenbeauftragten einen Appell an die Konfliktparteien gerichtet. In einer gemeinsamen Erklärung vom Samstag zeigten sie sich besorgt über die Situation in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland.