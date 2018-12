Bürgerkriegsland Im Jemen wächst die Hoffnung auf Frieden

DubaiNach fast vier Jahren Krieg in dem von einer Hungerkatastrophe bedrohten Jemen wachsen die Chancen auf Friedengespräche. Der hinter den Huthi-Rebellen stehende Iran signalisierte am Montag Unterstützung für die von den Vereinten Nationen (UN) in dieser Woche in Schweden geplanten Verhandlungen. Die Führung in Teheran sei bereit, eine politische Lösung zu finden, erklärte das Außenministerium laut Staatsfernsehen.