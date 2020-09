Bürgerkriegsland: Russland und China blockieren Bericht zu Verletzungen des Libyen-Waffenembargos

Russland und China haben eine deutsche Initiative blockiert, den Bericht eines UN-Experten-Komitees zu Verstößen des UN-Waffenembargos für Libyen zu veröffentlichen. Der stellvertretende deutsche UN-Botschafter Günter Sautter teilte am Freitag in New York mit, er habe daraufhin den Weltsicherheitsrat eingeschaltet. Aus diplomatischen Kreisen verlautete, die beiden Vetomächte hätten die Publikation des Berichts erneut verhindert.