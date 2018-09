Bürgerkriegsland: Trump warnt Russen und Iraner vor Eingreifen im syrischen Idlib

Am Montag hatte auch Bundesaußenminister Heiko Maas vor einer humanitären Katastrophe gewarnt, wenn es zu einer Schlacht um Idlib kommt. Er kündigte an, das Thema bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei am Mittwoch und Donnerstag ansprechen zu wollen. „Wir werden alles dafür tun, um eine humanitäre Katastrophe in Idlib zu verhindern“, sagte er.