Bürgerkriegsland UN sieht keine Fortschritte bei Syrien-Konferenz in Astana

In einer gemeinsamen Erklärung nach der jüngsten zweitägigen Gesprächsrunde kündigen die drei Staaten an, ihre Beratungen über den Ausschuss so schnell wie möglich zu intensivieren. Zugleich äußerten sich Russland, die Türkei und der Iran in der Erklärung besorgt über die Verletzungen des Waffenstillstands in der Pufferzone in der nordsyrischen Provinz Idlib an der Grenze zur Türkei. Die drei Länder würden ihre Anstrengungen verstärken, um die Einhaltung der Waffenruhe dort sicherzustellen.