Bundesaußenminister: Maas sichert deutschen Firmen bei Iran-Geschäften Unterstützung zu

BerlinBundesaußenminister Heiko Maas hat den deutschen Firmen erneut Unterstützung zugesagt, wenn sie ungeachtet der US-Sanktionen weiter mit dem Iran Geschäfte machen wollen. „Unternehmen, die im Iran aktiv bleiben möchten, wollen wir, so weit das geht und wir dazu Möglichkeiten haben, helfen“, sagte er am Dienstag bei einer Botschafterkonferenz in Berlin.