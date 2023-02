Bundesaußenministerin Baerbock in Schweden und Finnland

14. Februar 2023 | Quelle: dpa

Annalena Baerbock nach einem Besuch des finnischen Eisbrechers Polaris in Helsinki. Bild: Bild: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist zu einem Besuch in Schweden eingetroffen. Bei ihrem Gespräch mit Außenminister Tobias Billström in Stockholm dürfte es vor allem um die geplante Aufnahme des Landes in die Nato gehen. Schweden will zusammen mit Finnland in die westliche Militärallianz.