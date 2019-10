Bundesbericht So stark wird britische Wirtschaft von EU-Firmen bestimmt

Die Unternehmen in Großbritannien sind eng mit dem Rest der Europäischen Union verflochten. So gab es im vergangenen Jahr auf der Insel 65.200 Unternehmen mit einem Besitzer oder mehrheitlichen Anteilseignern in den übrigen 27 EU-Staaten. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesinnenministeriums hervor, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.