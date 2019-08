Bundeskanzlerin: Merkel pocht auf Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästinenser

Bundeskanzlerin Angela Merkel besteht trotz des stockenden Friedensprozesses auf einer Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser. Es bleibe die Grundlage einer politischen Lösung, dass beide Völker in Frieden Leben könnten, sagte Merkel am Donnerstag vor einem Gespräch mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, in Berlin.