Bundeskanzlerin: Merkel will bei China-Besuch Streitpunkte im Handel besprechen

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel will bei ihrem Besuch in China in der kommenden Woche Probleme im beiderseitigen Handel und die weltweiten Handelskonflikte besprechen. Merkel sagte in ihrem am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Podcast, Deutschland und China würden sich zu den Regeln der Welthandelsorganisation WTO bekennen. Dennoch werde es in ihren Gesprächen auch um Handelsthemen wie Rechtstaatlichkeit und den gleichberechtigten Zugang zu den jeweiligen Märkten gehen. Auch Probleme beim Schutz geistigen Eigentums würden angesprochen.