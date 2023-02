Bundesminister Schulze und Heil warnen vor Russlands Einfluss in Afrika

23. Februar 2023 | Quelle: dpa

Arbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsministerin Svenja Schulze haben eine Kakaoplantage in der Elfenbeinküste besucht. Bild: Bild: dpa

Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Arbeitsminister Hubertus Heil wollen sich verstärkt gegen russische Einflussnahme in Afrika einsetzen. Die beiden SPD-Minister betonten am Donnerstag in Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste), dass Russlands Krieg gegen die Ukraine teils verheerende Auswirkungen in Afrika habe. Deutschland will demnach seine Unterstützung für betroffene Länder ausbauen und Russlands Einfluss dort nach Möglichkeit zurückdrängen.