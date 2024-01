Bundespräsident Fachkräfte gesucht - Steinmeier auf Werbetour in Vietnam

23. Januar 2024 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l.) und Vo Van Thuong, Präsident von Vietnam, im Präsidentenpalast in Hanoi. Bild: Bild: dpa

Mit Unterstützung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bundesregierung einen Anlauf zum Anwerben von Fachkräften aus Vietnam unternommen. Zum Auftakt von Steinmeiers Staatsbesuch in dem südostasiatischen Land unterzeichneten die Arbeitsminister beider Staaten eine entsprechende Vereinbarung. „Wir in Deutschland haben großen Bedarf an Facharbeitskräften. Und wir freuen uns, dass Vietnam zu dieser Kooperation mit Deutschland bereit ist”, sagte Steinmeier nach einem Gespräch mit Staatspräsident Vo Van Thuong am Dienstag in der Hauptstadt Hanoi.