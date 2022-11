Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Nordmazedonien

29. November 2022 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) wird in Skopje vom nordmazedonischen Präsidenten Stevo Pendarovski mit militärischen Ehren empfangen. Bild: Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem zweitägigen Besuch in Nordmazedonien eingetroffen. In der Hauptstadt Skopje wurde er von Präsident Stevo Pendarovski mit militärischen Ehren begrüßt. Später will er im Parlament eine Rede halten. Am Nachmittag ist ein Treffen mit Ministerpräsident Dimitar Kovacevski geplant. Wichtigstes Thema ist die angestrebte Aufnahme des Westbalkan-Landes in die Europäische Union.