Bundespräsident Steinmeier an Nordmazedonien: Gehen Sie Weg in die EU

29. November 2022 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) hat den nordmazedonischen Präsidenten Stevo Pendarovski in dessen Amtssitz getroffen. Bild: Bild: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an Nordmazedonien appelliert, konsequent den Weg in die Europäische Union zu suchen und dazu Reformen umzusetzen. „Gehen Sie den Weg des Beitrittsprozesses entschlossen weiter. Machen Sie nicht auf den letzten Metern kehrt”, sagte Steinmeier vor dem Parlament in der Hauptstadt Skopje.