Bundespräsident Van der Bellen Österreich unterzeichnet Ceta-Abkommen vorerst nicht

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird vorerst nicht das EU-Handelsabkommen mit Kanada (Ceta) unterschreiben. Stattdessen will er eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs abwarten, wie die österreichische Präsidentschaftskanzlei in Wien mitteilte. „Es gibt Zweifel, ob die Schiedsgerichte mit EU-Recht konformgehen. Sollte der EuGH entscheiden, dass Ceta mit dem Unionsrecht vereinbar ist, werde ich den Staatsvertrag umgehend unterzeichnen“, wird der Bundespräsident in einer Mitteilung zitiert.