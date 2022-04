Bundespressekonferenz Bundespresseball wird zum „Solidaritätsball für die Ukraine“ – Steinmeier und Scholz sagen Teilnahme ab

Die Bundespressekonferenz als Veranstalter hat den Ball zu einem „Solidaritätsball für die Ukraine“ erklärt. Mit einer Spendenaktion über die Organisation Reporter ohne Grenzen sollen Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine unterstützt werden, außerdem Berichterstatter in und aus Russland, die sich dem Kreml und seinem Krieg in der Ukraine in den Weg stellen. Zudem seien Journalisten sowie Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine zum Bundespresseball eingeladen worden.