Bundesregierung Ägypten stoppt Besuch der Menschenrechtsbeauftragten

22. Februar 2023 | Quelle: dpa

Luise Amtsberg (Bündnis90/Die Grünen) ist seit Januar 2022 Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung. Bild: Bild: dpa

Die ägyptische Regierung hat einen geplanten Besuch der deutschen Menschenrechtsbeauftragten Luise Amtsberg in Kairo gestoppt - offenbar aus Verärgerung über deutsche Aktivitäten beim Thema Menschenrechte. „Die Einreise wurde auf diplomatischem Weg gestoppt und von ägyptischer Seite abgesagt oder nicht zugelassen”, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen in Berlin.