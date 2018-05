Die Verärgerung in Riad gegenüber Deutschland hat sich Insidern zufolge über Jahre aufgebaut. Das gilt nicht zuletzt wegen der Bemühungen der Bundesregierung um ein entspannteres Verhältnis zum Iran, dem Erzfeind des Landes in der Region. Auch gibt es seit längerem in Deutschland heftige Kritik an Mängeln bei der Beachtung der Menschenrechte in dem Golf-Staat. Im November vergangenen Jahres hatte Saudi-Arabien seinen Botschafter wegen kritischer Äußerungen des damaligen Außenministers Sigmar Gabriel zur saudi-arabischen Politik zurückgerufen. Die deutsche Regierung wünscht sich, wie die Sprecherin des Auswärtigen Amtes nun sagte, dass der Botschafter nach Berlin zurückkehrt. Sie sei auch daran interessiert, an einer Verbesserung des deutsch-saudi-arabischen Verhältnisses zu arbeiten. Saudi-Arabien ist der zweitgrößte Partner der deutschen Wirtschaft in der Region Nahost. Der bilaterale Handel erreichte 2017 ein Volumen von siebeneinhalb Milliarden Euro.