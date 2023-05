Bundesstaat Karnataka: Niederlage für Partei von Regierungschef Modi bei Regionalwahl in Indien

Es war die erste von fünf Wahlen in den indischen Bundesstaaten in diesem Jahr, die als richtungsweisend für die im Frühsommer 2024 anstehende Parlamentswahl angesehen werden. Allerdings ist Modi auch nach neun Jahren im Amt in Umfragen immer noch beliebt gilt als Favorit für die Wahl 2024. Er ginge dann in seine dritte Amtszeit.