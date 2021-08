Bundesstaat New York Untersuchung: Mehrere Frauen von US-Gouverneur Cuomo belästigt

Ungewollte Küsse und Berührungen, unangebrachte Kommentare und eine „feindliche Arbeitsatmosphäre“ mit einem „Klima der Angst“: New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo soll einer Untersuchung zufolge mehrere Frauen sexuell belästigt haben. „Wir stellen fest, dass der Gouverneur eine Reihe von früheren und derzeitigen Mitarbeiterinnen des Bundesstaats sexuell belästigt hat, indem er sie unter anderem ungewollt berührt hat, sowie beleidigende, sexuell-anzügliche Kommentare gemacht hat, die eine feindliche Arbeitsatmosphäre für Frauen geschaffen haben“, heißt es in einem am Dienstag in New York von Generalstaatsanwältin Letitia James veröffentlichten 168 Seiten langen Bericht.