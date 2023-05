Bundeswehr Litauen dringt auf stärkere Truppenpräsenz an Nato-Ostflanke

30. Mai 2023 | Quelle: dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) und Litauens Präsident Gitanas Nauseda kommen zu einer gemeinsamen Pressekonferenz. Bild: Bild: dpa

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda dringt angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf eine stärkere Nato-Präsenz an der Ostflanke des Bündnisses. „Das ist eine Frontlinie, die sehr stark sein muss. Wir brauchen eine Luft- und Raketenabwehr und eine größere Präsenz der verbündeten Streitkräfte in der Region”, sagte Nauseda nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Vilnius.