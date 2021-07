CDU und CSU „Der Name ist zerstört“: Spaltungstendenzen in der Werteunion – Landesverbände wenden sich ab

Der baden-württembergische Vizelandeschef Oliver Kämpf sagte der Deutschen Presse-Agentur, die von Mitsch gegründete Werteunion gebe es praktisch nicht mehr. „Der Name ist zerstört.“ In einem Schreiben an den Bundesvorstand heißt es, es sei eine „Annäherung an völkische und nationalistische Themen“ zu beobachten.